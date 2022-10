La Feldi Eboli vince in casa del Sala Consilina (6-3)

La Feldi Eboli fa suo il terzo turno della Coppa della Divisone e supera a domicilio lo Sporting Sala Consilina che è tra le protagoniste del campionatao di serie A2. Questo derby salernitano è stato davvero molto bello e per tutta la prima frazione gli spettatori presenti al centro sportivo di San Rufo (Salerno) hanno assistito ad futsal paicevole con rapidi capovolgmenti di fronte non solo sul piano del gioco ma anche del risultato. In avanti va la squadra salese del patron Giuseppe Detta, a sbloccare ci pensa Volonnino dopo 2', ma al quarto la Feldi pareggia con Da Cin, e dopo altri due minuti si porta in avanti con Luizinho, ma gli uomini di Fabio Oliva, trovano la forza di reagire e con il pivot Brunelli ( doppietta per lui), ribaltano il punteggio portandosi sul 3-2, ma la Fendi prima pareggia con Braga, e poi proprio sul suono della sirena piazza il nuovo controsorpasso e negli spogliatoi si va sul 4-3 per le volpi ebolitane del tecnico Samperi. La rete è contestata dai dirigenti salesi. Nella ripresa si resta a lungo su questo punteggio con il Sala Consilina che gioca negli ultimi 7' con il portiere di movimento, poi ci pensa l'ex di turno Vavà, che piazza la zampata vincente per il 5-3 e nei secondi finali Luizinho sigla la sua tripletta personale e mette il sigillo al match che si chiude 6-3 per la Feldi che accede ai 16esimi dovrà vedersela con la vincente tra Mirto e Bernalda, match in programma il prossimo 26 ottobre. Lo Sporting Sala Consilina si ferma in Coppa ma sabato in campionato ospita Piazza Armerina di Enna per la 4^ di serie A2.