Crederci sempre, mollare mai. Infonde fiducia, sa motivare il gruppo, dispensa utili consigli, predica umiltà ma riesce a toccare le corde giuste per sintonizzarsi con le sue ragazze. Non dimentica il punto di partenza, ricorda l’approdo e riconosce il percorso compiuto. Protagonista in B con una trionfale cavalcata promozione, Manuela Tesse guida con mano sapiente il Pomigliano in serie A. Senza timore reverenziale e con la grinta che l’ha sempre contraddistinta prima in campo e ora in panchina.

«Sarà una stagione emozionante e difficile allo stesso tempo», spiega il tecnico di Sassari. «Il cambio del format con le tre retrocessioni testimonierà un campionato più avvincente, dove nessuna partita sarà scontata», ammette l’allenatrice classe 1976. Battesimo di fuoco contro le campionesse d’Italia e storico debutto in A. «Abbiamo affrontato una Juventus diversa rispetto all’amichevole (vinta 1-3 il 12 agosto), reduce dai successi di Champions, più compatta in fase difensiva, che non ha dato spazio, se non in alcuni occasioni, alle nostre ripartenze». Sara Gama e compagne si sono imposte 3-0. Le pantere hanno sfoderato personalità e non hanno temuto il confronto con le titolate bianconere.

«Nonostante il risultato ho visto buone cose da parte della squadra. Questa sconfitta non deve intaccare il lavoro svolto, perché stiamo crescendo, dobbiamo solo concentrarci nel capire e limitare gli errori commessi e consolidare ciò che di positivo abbiamo fatto». La stagione è appena iniziata con la trasferta in Piemonte, prossimo appuntamento tra le mura amiche domenica 5 settembre contro l’Empoli, sconfitto dalla Roma con lo stesso passivo delle campane.

«Mi aspetto una buona stagione. Il gruppo a disposizione è consolidato sia dentro che fuori dal campo come lo scorso anno, quando abbiamo raggiunto la promozione», ammette soddisfatta Tesse. «Se ogni giocatrice prenderà consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità, mettendole a servizio della squadra, potremmo riuscire a sorprendere», auspica convinta. Prova a trasmettere il sacro fuoco del calcio femminile alle sue giocatrici. «Questa non è la mia prima panchina in serie A», rivendica orgogliosa Tesse dal palmares importante. «Due Supercoppe, uno scudetto e due quarti di finale di Champions League».

Ancora un anno e poi sarà professionismo. «Il calcio femminile non esiste solo da qualche anno e le giocatrici italiane sono le stesse che calcano la serie A da 8 anni a queste parte». Evoluzione in rosa, sviluppi facilmente riscontrabili. «E' migliorata la visibilità, gli staff a disposizione delle società e le straniere di valore, che hanno deciso di giocare nel nostro campionato», conclude Tesse (nelle foto di Nicola Velotti). Al tecnico sardo il compito di traghettare il Pomigliano verso la salvezza. Si prospetta una nuova battaglia all’ombra del Vesuvio.