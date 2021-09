Juventus a valanga nella finale della settima edizione del Trofeo Davide Nuzzo/Prezioso Casa Cup, la vetrina italiana più importante per la categoria esordienti, un vero e proprio Viareggio dedicato agli Under 12. Tre giornate intensissime organizzate dai Blue Devils, società ospitante, in collaborazione con la Bdf Events in partnership con La Giovane Italia presso il centro sportivo “Il Nuovo Grillo” di Marano di Napoli. Rango eccelso in campo con Bologna, Segato Reggio Calabria, Roma, Juventus, Tor Tre Teste, Tau Calcio, Altopascio, Atalanta, Blue Devils, AS Fondi Calcio, Foxes Albanova, Donatello (Udine), Virtus Junior Napoli, Emanuele Troise, Levante Azzurro.

Un cammino esaltante quello dei bianconeri di mister Davide Perri che hanno battuto il Tor Tre Teste 2-0 nei quarti di finale, il Bologna 1-0 in semifinale. La Roma, a sua volta, ha superato 4-0 il Pordenone e 3-0 il Levante. Nell'atto finale la Juventus ha battuto la Roma 6-0 conquistando il trofeo dedicato a Davide Nuzzo lo sfortunato ragazzo dei Blue Devils morto in seguito ad un incidente stradale, travolto da un'auto pirata. "Sono orgoglioso di aver ricordato Davide durante la settima edizione del Trofeo realizzato in sua memoria - le parole dell'organizzatore, Luigi Santoro - Senza dubbio si tratta del il torneo Under 12 più affascinante d'Italia. Abbiamo ospitato Roma, Bologna, Juve e Pordenone. Inoltre abbiamo coinvolto le dilettantistiche più blasonate d'italia: Tau calcio Altopascio, centro formazione Inter, Donatello Udine, società della famiglia Ronco e di Totò di Natale. E tante altre. Orgogliosi come Blue Devils ad aver battuto la Roma e ad aver ritirato 2 premi individuali". Alla fine premiata la selezione del Top Team venuta fuori dopo un percorso lungo 3 giorni e soprattutto dopo lunghi e accesi confronti. Quest'anno La Giovane Italia con il suo Responsabile Scouting Silvio Broli ha firmato e definito la lista: Lorenzo Costoli (Pordenone), Guglielmo Mosca (Juventus), Andrea Chiapparini (Bologna), Giorgio Granata (Blue Devils), Nicolò Chiono (Juventus), Giuseppe Bonanno (Roma), Alvin Zekay (Roma), Tommaso Moro (Pordenone), Giovanni Condemi (Blue Devils), Erdozain Eneko (Juventus, capocannoniere con 5 gol), Christian Cioffi (Juventus). Allenatore Davide Perri (Juventus). L'appuntamento è per il prossimo anno quando il torneo sarà riservato ai pulcini in una location d'eccezione. Benedetto dal presidente del Comitato Regionale della Federcalcio Campana, Carmine Zigarelli, intervenuto alla cena di benvenuto alle squadre