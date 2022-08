La Salernitana Primavera chiude il ritiro a Polla: il triangolare va al Benevento

La Salernitana Primavera chiude il suo ritiro nella sede di Polla (Salerno) affrontando un triangolare con Picerno e Benevento. Per questa giornata conclusiva dei granatini guidati in panchina da Luca Fusco, sono arrivati nel centro valdianese anche il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono e il team manager Salvatore Avallone, molto legato al territorio avendo iniziato la sua carriera da calciatore a metà anni '80 proprio con il Valdiano 85. Per la cronaca il Benevento ha superato 5-0 il Picerno, invece solo un successo di misura per la Salernitana che si è imposta 1-0 sulla squdara lucana, mentre lo scontro diretto tra il Benevento e i granatini si è chiuso sullo 0-0 a decidere sono stati i penalty, e i sanniniti sono risultati più precisi dagli undici metri aggiudicandosi il triangolare. A fare gli onori di casa il sindaco di Polla Massimo Loviso, il quale ha consegnato targhe a Colantuono e Avallone. Si è detto entusiasta il nei responsabile Colantuono, che nella nuova veste è apparso ottimista sulla crescita di questo settore anche se secondo l'ex timoniere della prima squadra granata c'è da lavorare molto per valorizzare l'intero movimento giovanile.