Un gesto per rendere ancor più indelebile il ricordo di Gaetano Ferrentino. A un mese dalla sua improvvisa scomparsa, la Sarnese ha protocollato al Comune una richiesta di intitolazione al compianto avvocato dello stadio comunale.

La presidentessa del club granata, Maria Adiletta, si è dunque fatta promotrice di un desiderio espresso da tantissimi cittadini sarnesi, all'indomani della scomparsa di Gaetano Ferrentino. «Un uomo che ha dato tanto alla città, come professionista, politico, amante e cultore dello sport», si legge nella nota diffusa dalla società.

La scelta dello stadio come luogo da dedicare alla sua memoria sta nel fatto che, proprio sulle gradinate dell'impianto sportivo cittadino, Gaetano Ferrentino ha espresso la sua passione per lo sport e il calcio in particolare. Da cronista, amministratore pubblico e da dirigente di due storici club come l'Intercampania prima e la rinata Sarnese poi.

La società presieduta da Maria Adiletta ha anche formalmente richiesto di tenere accesi i riflettori dello stadio comunale durante la messa in suffragio dell'avvocato Ferrentino, che sarà celebrata questa sera alle 19, nella Chiesa di Santa Maria della Foce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA