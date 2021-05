Lacrime di gioia. Con un sinistro fantastico dell’inglese Tyler Dodds, ex Middlesbrough, al 34’ della ripresa, Emanuela Schioppo, Azzurra Massa e compagne espugnano lo stadio Nuovo Marconcini e coronano il sogno in netto anticipo sulla tabella di marcia. Pomigliano promosso in serie A. Vincono in trasferta 1-0 le ragazze di Manuela Tesse e condannano il Pontedera di Renzo Ulivieri alla retrocessione in C.

«Siamo contentissime, obiettivo raggiunto», afferma raggiante Schioppo. E subito arrivano i complimenti del Napoli femminile. «Sono felice per tutto il movimento. Campania sempre più centrale e protagonista nel panorama calcistico che conta. Risultato prestigioso per il Pomigliano, che ha tagliato un traguardo importante. Confidiamo in uno splendido derby il prossimo anno», dichiara il presidente Lello Carlino.

Esprime il suo apprezzamento Carmine Zigarelli, presidente Figc Campania. «Congratulazioni al Pomigliano femminile per la promozione meritata in serie A, frutto di grande professionalità, passione e impegno. Una vera impresa voluta e cercata dal presidente Raffaele Pipola e dal suo direttore generale Biagio Seno. Questa promozione è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione».