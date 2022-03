Lnd Campania, si completa il Direttivo: eletto l'ex arbitro Vincenzo Ripa

Vincenzo Ripa è stato eletto al ruolo di componente del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti. Ieri l'Assemblea Elettiva Straordinaria per eleggere il consigliere che prenderà il posto del compianto Massimo Grisi, vicepresidente vicario della Lnd Campania scomparso a febbraio dello scorso anno.

Vincenzo Ripa, 40 anni compiuti lo scorso 2 gennaio, è attualmente “arbitro fuori ruolo” del Settore Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Iscritto per 23 anni alla sezione AIA di Nocera Inferiore, ha scalato le categorie del calcio italiano fino alla Serie B: in cadetteria ha diretto 27 incontri. Il curriculum della giacchetta nera di San Valentino Torio annovera la direzione di 138 incontri nei campionati professionistici, oltre a 5 gare in cui è stato designato da Quarto Uomo.