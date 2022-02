Lo Sporting Sala Consilina esonera l'allenatore CafùIn panchina Rosciano

Termina anzitempo il rapporto tra lo Sporting Sala Consilina al suo primo anno nel campionato di serie A2 di calcio a 5 e il tecnico brasiliano Alexandre De Souza, meglio conosciuto come Cafù. Dopo 14 partite e con un bilancio di soli 18 punti, che colloca la squadra gialloverde in una zona centrale della classifica, e dopo enormi investimenti fatti dai dirigenti del club salese per allestire l'organico, è arrivato il momento della separazione. La decisione è stata adottata dai cugini Detta, Antonio e Giuseppe, che sono alla guida del club valdianese di concerto con il main sponsor Pasquale Lamura, ed è arrivata alla vigilia della trasferta sul campo del Cus Molise. E' stata adottata una soluzione interna, a sostituire Cafù, infatti, sarà l'allenatore in seconda Domenico Rosciano, che dovrà guidare la squadra fino al termine della stagione.