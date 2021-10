«Pazienza ma non troppa». Glaciale, tanto da essere stato definito Robocop. Del napoletano Massimo De Luca il conio originale e calzante. Per certi versi atarassico, pronto, però, a lasciarsi andare nel momento dell’esultanza. Grande assente contro Opificio 4.0 Cmb Matera, Rodolfo Fortino assicura alla vigilia della sfida con Vitulano Drugstore Manfredonia la sua piena disponibilità a tornare sul parquet dopo l’infortunio.

«Siamo ancora all’inizio ma non dobbiamo lasciare punti per strada», sentenzia il campione classe 1983. Alla ricerca della prima vittoria in serie A il club del presidente Serafino Perugino. Al PalaScaloria domani (ore 19) il match contro i biancocelesti, fermi a zero punti. Pugliesi reduci dalle sconfitte con il Real San Giuseppe (2-0), Syn Bios Petrarca (2-1) e Ciampino Aniene (3-0). «Non dobbiamo nasconderci. Sappiamo che il momento non è positivo. Stiamo lavorando con intensità per uscire da questa situazione», avverte il numero 20 azzurro, che indica la rotta.

«Dobbiamo lottare e pensare a vincere ogni gara». Vuole trascinare i suoi compagni e invertire il trend. «Non siamo partiti come avremmo voluto». Il suo un appello alla concretezza. «Sto benissimo e sono a disposizione di mister Piero Basile. Possiamo disputare una grande gara», assicura fiducioso. Azzurri propositivi in attacco e molto sfortunati. «Dobbiamo essere più lucidi e tranquilli, per cogliere gli spunti utili che ogni incontro offre», conclude Fortino. In Puglia per evitare passi falsi e tornare a sorridere.