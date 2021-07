Maradona jr allenatore Napoli United: «Mi ispirerò a mio padre e a Sarri»

Diego Armando Maradona jr aveva un sogno nel cassetto. «Far parte dello staff di una squadra allenata da mio padre. Quando si avanzò questa ipotesi, però, non mi sentivo pronto. E dopo non c'è stato più tempo». A 34 anni si siederà in panchina, quella del Napoli United, squadra di Eccellenza presieduta da Antonio Gargiulo che aveva aperto il suo percorso anni fa come Afro Napoli, il club multietnico in cui aveva giocato il figlio del Campione...

