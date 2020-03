Marcianise, Marocco: “La Lega deve fare chiarezza”

Situazione delicata nei campionati dilettantistici. Il segretario del Marcianise, Francesco Marocco, ha pubblicato un comunicato in cui chiede chiarezza sugli sviluppi del campionato d’Eccellenza. Ecco il comunicato: “Visto che le società hanno sospeso gli allenamenti, e pertanto per riprendere il campionato in corso bisogna rifare la preparazione dal capo, i tamponi a tutte le 5000 società della LND li fa la LEGA A PROPRIE SPESE? Quali saranno i tempi di recupero per le società così da evitare di far fare male i propri atleti? Anche se la LND pubblica il comunicato ufficiale che i campionati si riprendono, le società che giocano sulle strutture di proprietà dei comuni, il quale i propri sindaci hanno emanato le ordinanze di chiusura, in base a quest’ultima come intende agire la LND?

Viste le continue modifiche delle autocertificazioni emanate dal Ministero della Salute e Ministero degli Interni, le trasferte che verremmo obbligati dal calendario ci può indicare la motivazione da inserire? Noi non troviamo la voce trasferta di calcio!

Se poi arriviamo a Maggio e la situazione non ritorna alla piena normalità, a quel punto la Lega Nazionale Dilettanti come intende intervenire sui titoli?

Quindi abbiamo ragione di ribadire ciò che abbiamo affermato dai nostri interventi che la lega ed il comitato regionale Campania devono assolutamente chiarire la propria posizione in merito alle retrocessioni e play out.

Visto che per i play off vi siete già pronunciati!

Per ultima cosa tutti in ambito sportivo stanno rimandando le attività al 2021, solo nei dilettanti continuiamo ad affermare che la stagione sportiva continua.

