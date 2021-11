Benvenuto a Napoli. Il presidente Lello Carlino e l’amministratore delegato Francesco Tripodi, insieme ad altri consiglieri, hanno presentato alle calciatrici il nuovo direttore generale del Napoli Femminile. Il successore di Nicola Crisano è Marco Zwingauer. Giovane, avvocato giuslavorista ed esperto uomo di calcio, il profilo scelto per interpretare al meglio le esigenze del club. Viene così inserito un professionista del settore nei quadri dirigenziali azzurri, con il compito precipuo di affiancare la squadra in lotta per la salvezza.

Ex direttore generale della Florentia San Gimignano, insignito anche del Premio di Laurea Artemio Franchi per la sua tesi sul lavoro sportivo nel calcio dilettantistico, Zwingauer è stato tra i fondatori del Centro Storico Lebowski di Firenze, tra le prime società sportive cooperative d’Italia, dedicandosi negli ultimi anni interamente al calcio femminile. Figura centrale e trait d’union tra organigramma societario e staff tecnico, Zwingauer conta di trasfondere la sua esperienza e trasferire le sue conoscenze alla crescita del progetto all’ombra del Vesuvio.