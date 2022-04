Alla ricerca del triplete. C’è sempre una Napoli che vince, sorride e primeggia. Porta sempre nel cuore la sua città e non smette mai di rivendicare orgogliosamente le sue radici. E poi è nato sotto una buona stella: 7 maggio 1987. A tre giorni dal primo, storico, scudetto del Napoli di Diego Armando Maradona. Nel mirino ha proprio il tricolore Massimo De Luca, che intanto si gode la meritata vittoria della Coppa Italia.

«E’ la seconda volta in carriera che alzo al cielo l’ambito trofeo nazionale. La prima con l’Asti, ora con l’Italservice», racconta entusiasta il mancino. «Sono felicissimo davvero. Ho fatto la scelta giusta di andare a Pesaro, perché profondamente convinto che avremmo potuto vincere dei trofei quest’anno», osserva l’ex capitano del Lollo Caffè Napoli. E così è stato. Al PalaSele De Luca ha messo in bacheca la sua terza Supercoppa italiana. Un record perché realizzato con tre squadre diverse: Marca Trevigiana (2011), Pescara (2016), Italservice Pesaro.

Il suo 2022 è iniziato alla grande sul parquet. «E’ sempre una grande emozione vincere», ribadisce soddisfatto il talentuoso player, già campione europeo con la Nazionale italiana nel 2014 ad Anversa. Una cornice fantastica quella dell'Emilia Romagna Arena a Salsomaggiore Terme. «Final Eight competizione straordinaria, bella da disputare per noi giocatori. Sono stati quattro giorni incredibili. Tutto in un unico palazzetto e in diretta su Sky Sport».

Dopo un primo tempo a reti inviolate, una rimonta consumata al fotofinish (1-2) contro l’Olimpus Roma, rivelazione della kermesse, che ha superato ai quarti capitan Fernando Perugino e compagni (3-2). «Avvincente il modo in cui abbiamo trionfato a 50 secondi dalla fine». Non solo. «Abbiamo segnato due gol in poco più di 30 secondi. Vittoria dunque meritata», osserva l’universale partenopeo. «Abbiamo incassato soltanto un gol in tre partite. Questo dimostra tutta la nostra forza. Sono felicissimo», ribadisce appagato.

La serie A riparte venerdì 15 aprile. «Bisogna ricaricare le pile e guardare avanti, pronti per un finale sprint di stagione. Vogliamo arrivare primi nella regular season e puntare allo scudetto», asserisce convinto De Luca. In classifica Italservice Pesaro in vetta, a quota 50 punti, e Napoli Futsal secondo, staccato solamente di due lunghezze. «Gli azzurri stanno facendo un buon percorso, così come le altre squadre campane, Sandro Abate Avellino e Real San Giuseppe». Calcio a 5 sempre più in espansione. «Spero che la città di Napoli sia orgogliosa di me e del successo maturato», conclude De Luca, figlio del Vesuvio con onore.