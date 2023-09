La ventesima edizione della Coppa Italia riservata ai medici-calciatori è andata alla squadra Napoli Flegrea. Gli uomini del presidente Gigi Ferrara, nella finale disputata al Paolo Rossi Stadium di Villaggio Palumbo, nella Sila crotonese, hanno sconfitto i calabresi del Melito Porto Salvo per 3-1. Dopo l'iniziale vantaggio di Cirillo per i campani, il pareggio di Porcino quasi allo scadere del secondo tempo regolamentare. Nei supplementari la doppietta decisiva di De Gennaro ha regalato la prima Coppa Italia a Napoli Flegrea. Per la squadra si tratta del terzo trofeo nel giro di due anni, dopo il titolo di campione d'Italia conquistato nel Cilento e la Supercoppa vinta a Pozzuoli. Al terzo posto della manifestazione organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio si è piazzata Bologna; quarta Cosenza, quinta Palermo e sesta Reggio Calabria.

La manifestazione è stata caratterizzata dalla tappa della Campagna contro la violenza verso gli operatori sanitari e sociosanitari voluta dal Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli: #laviolenzanoncura, in campo contro le aggressioni, questo lo slogan coniato per l'occasione. La Regione Calabria si costituirà parte civile in tutti i procedimenti per aggressioni verbali e fisiche contro medici.



