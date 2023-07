Medici calciatori: il team del Napoli vince lo scudetto 2023 in Calabria

Lo scudetto dei medici calciatori resta in Campania. Il ventunesimo campionato organizzato dalla Asd Nazionale Medici Calcio è andato alla squadra del Napoli che succede a quella di Napoli Flegrea. I ragazzi del dottore Giovanni Borrelli, che è anche presidente dell'associazione organizzatrice del torneo, sui campi di Isola Capo Rizzuto e Steccato di Cutro hanno sbaragliato la concorrenza formata da altre nove formazioni (Milano-Brianza, Avellino, Taranto, Reggio Calabria, Melito Porto Salvo, Cosenza, Trinacria Palermo, Palermo e Napoli Flegrea). Nella fase eliminatoria i nuovi campioni d'Italia hanno battuto per 4-0 Milano, per 2-0 Reggio, hanno vinto i derby con Flegrea per 1-0 e Avellino (3-0 a tavolino per rinuncia). In semifinale altro 1-0 contro il Cosenza e in una finale molto combattuta solo ai rigori hanno avuto ragione del team Trinacria Palermo: 3-1 il risultato dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi a reti inviolate. Dal dischetto per i campani hanno fatto centro Barbuto, Di Giacomo e Lupacchio con un errore di Rapicano.

La difesa di ferro è valsa al Napoli anche la coppa per il migliore portiere condivisa da Carlo Sagnelli e Riccardo Franco. Per gli azzurri di Giovanni Borrelli si tratta del terzo titolo di campione d'Italia dopo quelli del 2004 a Varcaturo e nel 2020 a Gallipoli. La squadra di Napoli grazie a questo successo parteciperà alla Champions League di calcio riservata ai medici. Alla cerimonia di premiazione nell'anfiteatro del TH Residence di Le Castella hanno partecipato amministratori comunali di Isola Capo Rizzuto, l'assessore allo sport Gaetano Muto e il consigliere delegato alla pubblica istruzione Carlo Cassano, il campione del mondo di boy building Antonio Macrillò e l'ex calciatore di Crotone e Catanzaro, Carmine Leone.