Il conto alla rovecia è cominciato per le sedici squadre Under 12 che parteciperanno dal 17 al 19 settembre alla settima edizione del Trofeo Davide Nuzzo/Prezioso Casa Cup, la vetrina italiana più importante in Italia per la categoria. Organizzata dai Blue Devils in partnership con La Giovane Italia presso il centro sportivo “Il Nuovo Grillo” di Marano di Napoli (NA), la manifestazione vuole ricordare Davide Nuzzo lo sfortunato ragazzo dei Blue Devils morto in seguito ad un incidente stradale, travolto da un'auto pirata. "Spesso il cuore e i sogni battono la razionalità e ti fanno realizzare cose che hanno qualcosa di magico - il pensiero dell'organizzatore, Luigi Santoro Ci sono tornei e tornei ma il nostro Trofeo Prezioso Casa Under 12 dedicato alla memoria del nostro Davide sarà differente dagli altri soprattutto per la presenza de La Giovane Italia". Dodici le partecipanti Bologna, Segato Reggio Calabria, Roma, Juventus, Tor Tre Teste di Liverani, Tau Calcio, Altopascio, Atalanta, Blue Devils, AS Fondi Calcio, Foxes Albanova, Donatello (Udine) di Totò Di Natale, Virtus Junior Napoli, Emanuele Troise, Levante Azzurro. La formula prevede quattro gironi da quattro squadre l'uno. Si comincia il 17 con Blue Devils-Fondi. In campo anche un interessantissimo Juventus-Sorrento, Roma-Foxes e Tor Tre Teste-Donatello. Fase finale il 19 settembre con la finale al Grillo alle 13.30