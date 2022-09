Memorial Sandro Abate alla Feldi: pirotecnico antipasto di campionato

Un gustoso antipasto del campionato di Serie A di futsal è andato in scena al PalaSele per il secondo Memorial Sandro Abate. La Feldi Eboli ha sfidato la formazione irpina nel ricordo dell'imprenditore scomparso nel 2012, papà di Massimo, capitano della squadra avellinese.

Punteggio finale di 4-1 per le volpe di mister Samperi, in una sfida molto equilibrata che si è decisa solo nell'ultima parte di gara. Feldi subito in vantaggio con Luizinho, bravo a sfruttare l'assistenza di Caponigro. Occasioni da una parte e dall'altra, con la Sandro Abate che riequilibra il punteggio con Spellanzon.

Si va all'intervallo in parità, nonostante non manchino importanti palle-gol confezionate dai due quintetti. Parisi e Dalcin si fanno trovare pronti sulle imbeccate degli avversari, ma il punteggio si sblocca ugualmente grazie alla zampata di Vavà.

Di fatto l'inerzia della partita passa completamente dalla parte della Feldi, che triplica con Selucio e chiude i conti con il portiere Dalcin, che concretizza una fase in cui Avellino schiera il portiere di movimento.