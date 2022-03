Inarrestabili. Urlano di gioia gli azzurri e piomba la felicità all’Emilia Romagna Arena. Dove si consuma la rimonta e si realizza la rivincita del Napoli Futsal in diretta su Sky Sport. Concedono solo il primo tempo alla Meta Catania Bricocity, poi capitan Fernando Perugino e compagni rispondono alla rete del laterale Juan Alonso (17’).

Soffrono i ragazzi di Piero Basile in maglia bianca ma si rialzano e si aggiudicano il return match con i siciliani, riscattando di fatto il 4-5 dell’andata al Centro Sportivo Cercola. Nella ripresa solo Napoli. Espugnano Salsomaggiore Terme lo sloveno Nejc Hozjan (25’34”), lo scugnizzo di Pianura, Attilio Arillo (35’11”) e il bomber Rodolfo Fortino (38’33”), che firma il suo 20esimo gol in altrettanti incontri sul parquet. La smorfia di «Robocop», abbracciato da Renzo Grasso, dice tutto.

Tre gli ammoniti: Gonzalo Galan, Francisco Ezequiel Taliercio e il portiere Daniele Dovara, tutti della formazione allenata da Ramiro Lopez. Premiato come player of the match il portoghese Bruno Coelho, campione d’Europa bis.

Quarto successo consecutivo per il club presieduto da Serafino Perugino, che sogna in grande e mette nel mirino Syn-Bios Petrarca (41 punti), a tre lunghezze di distanza in classifica, battuto in trasferta da Todis Lido di Ostia 3-1, grazie alla doppietta di Jorginho. Dopo un febbraio sfavillante, marzo è iniziato con il piglio giusto. Martedì 8 (ore 20) il derby tra le mura amiche con la Feldi Eboli, dopo il rinvio dell’incontro con il Real San Giuseppe. Il Napoli Futsal pronto a continuare la striscia di vittorie.