Rivincita su Sky Sport. Capitan Fernando Perugino e soci intendono iniziare con il piede giusto il mese di marzo. A Salsomaggiore Terme la 20esima giornata di campionato contro la Meta Catania. Si giocherà in diretta tv (canale 202) domani pomeriggio (ore 18.30) all’Emilia Romagna Arena, location deputata ad ospitare la Final Eight di Coppa Italia. «Viviamo un momento fantastico e vogliamo continuare così», spiega il tecnico Piero Basile in conferenza stampa.

Napoli Futsal protagonista sul parquet. «Abbiamo disputato un grande mese di febbraio, lottando ad armi pari con la capolista Syn-Bios Petrarca e l’Italservice Pesaro e poi le tre vittorie consecutive con Ciampino Aniene, Opificio Cmb Matera e Vitulano Manfredonia, ricorda soddisfatto l’allenatore di Martina Franca. «Fare tanti risultati utili di fila in questo campionato è difficilissimo, perché l’equilibrio regna sovrano», ammette Basile, che si fida dei suoi giocatori. «Dobbiamo cercare di sfruttare questo momento, per arrivare al meglio tra 20 giorni alla Final Eight».

All’andata successo dei siciliani (4-5) al Centro Sportivo Cercola con la tripletta firmata Carmelo Musumeci (23 ottobre 2021): l’universale classe 1991 a quota 16 marcature stagionali. Sarà un bellissimo duello con Rodolfo Fortino, già a 19 marcature. «Puntiamo alla rivincita contro il team di Ramiro Lopez». Spingere diventa l’imperativo categorico. «Siamo consapevoli di una possibile flessione potrebbe giungere, ma non ce la possiamo permettere, avverte il coach pugliese. Prove generali in vista della kermesse in programma dal 24 al 27 marzo. «Ci sarà una splendida cornice per un grande appuntamento. Proveremo a fare nostra l’intera posta in palio», auspica fiducioso Basile, che potrà contare sul 7 azzurro. «Bruno Coelho sarà di nuovo a disposizione, ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e giocherà sicuramente», riferisce l’allenatore del Napoli. Squalificato Fernandinho.

Campione d’Europa bis. «Sono molto contento del traguardo raggiunto con il Portogallo. Felice di averlo fatto da giocatore del Napoli, e per questo ringrazio il presidente Serafino Perugino per la fiducia e per avermi portato in questa città», esterna il lusitano. «Sono in un club ambizioso con obiettivi importanti e speriamo di conquistare un trofeo nel prossimo futuro». Alla sua prima esperienza in Italia, Coelho si è subito rivelato determinante. «La serie A è un campionato molto competitivo, dove ci sono tantissime compagini di livello. Ogni sfida viene decisa dai dettagli», argomenta il fantasista. Napoli no limits. «Siamo in costante crescita. Al momento occupiamo la terza posizione in classifica, ma miriamo in alto. Ambizione massima il primo posto», sentenzia il classe 1987.

Napoli consapevole della sua forza. Gruppo compatto e pronto al rush finale. «Si è appena concluso un febbraio infuocato, marzo sarà altrettanto impegnativo. Dovremo essere sempre concentrati e al top della condizione». A Cercola si è fatto sentire il calore del pubblico anche per Coelho junior. «Ringrazio i nostri sostenitori. Danno una carica incredibile», conclude Coelho.