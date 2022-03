L’abbraccio dice tutto. Corrono a circondare Martina Toniolo, una piemontese al servizio delle azzurre, con licenza di segnare. Il suo un colpo mancino al Vismara, che regala un punto pesante al Napoli femminile. Su calcio di punizione la numero 23, subentrata al posto dell’ex rossonera Claudia Mauri al 79’, supera Laura Giuliani e firma l’1-1, che vale una vittoria per il club presieduto da Lello Carlino. Arpionare il pari in trasferta e al cospetto della quarta forza del campionato vuol dire tanto per la compagine allenata dalla coppia Castorina-Domenichetti in lotta per la corsa salvezza.

Cade la Fiorentina con la Sampdoria (2-0), l’Empoli batte di misura l’Hellas Verona (0-1), sbanca il Suning Youth Development Centre il Pomigliano di Manuela Tesse (1-0 all’Inter), e allora il risultato in Lombardia guadagnato dal Napoli acquista un valore di importanza capitale. Speravano di balzare al terzo posto in classifica le ragazze di Maurizio Ganz e invece devono arrendersi al ritorno delle napoletane quasi allo scadere del secondo tempo.

Freddate in avvio dalla francese Lindsey Thomas (2’), servita da Valentina Bergamaschi, le azzurre reggono, provano diverse sortite offensive, tengono testa al blasonato avversario, colpiscono sul gong. E la gioia è doppia, come dimostra lo scatto della panchina del Napoli.

Capitan Kaja Eezen conclude sull’esterno della rete al 75’, con l’argentina Soledad Jaimes anticipata dall’ex di turno Gudny Arnadottir. Determinante come sempre Rachele Baldi, acquisto del mercato invernale, che tiene a galla il Napoli (78’). Su palla inattiva il sinistro perfetto di Toniolo ed esplosione di felicità. Il contropiede finale di Romina Pinna (89’) non si concretizza e i tre minuti di recupero fanno scorrere via la 16esima giornata di serie A. Quanto annunciato alla vigilia dalla statunitense Emily Jayne Garnier ha trovato seguito in campo. «Facciamo tutto il possibile». E' così è stato.