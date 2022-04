Errori e amnesie. Sbanda e frana il Pomigliano al Vismara sotto i colpi delle rossonere di Maurizio Ganz. Affrontano una sfida certamente impari ma le pantere spianano la strada al Milan, che dilaga 6-2 e si rilancia nella corsa Champions. Decidono le doppiette di Valentina Bergamaschi (5’ e 33’) e Martina Piemonte (15’ e 43’), alle quali si aggiungono le marcature di Greta Adami (27’) e della svizzera Nina Stapelfeldt (79’). Per le granata a segno la stellina Tori DellaPeruta (39’) e Giusy Moraca, che realizza un capolavoro balistico alla Del Piero (60’).

Scenari. Due giornate al termine della serie A e altrettanti scontri diretti con la Fiorentina allo stadio Ugo Gobbato (8 maggio) e con il Napoli femminile allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola (15 maggio). In classifica capitan Gaia Apicella e compagne a 19 punti, viola staccate di una lunghezza, azzurre a 16, dopo lo 0-0 maturato con il Sassuolo.

Assenti l’australiana Aivi Luik e l’ex di turno Deborah Salvatori Rinaldi. La percussione sulla destra della francese Lindsey Thomas spalanca la porta a Bergamaschi, libera di spaziare e colpire (1-0). L’argentina Dalila Belen Ippolito prova subito a reagire (8’), sfruttando il retropassaggio della transalpina Laura Agard. Si oppone prontamente Laura Giuliani. Decisivo l’intervento di Danielle Cox ad anticipare Thomas (9’). Raddoppia il Milan al 15’ con Piemonte, che di testa raccoglie il cross di Linda Tucceri Cimini. Si rende protagonista Sara Cetinja e la lituana Liucija Vaitukaityte (nel giorno del suo 22esimo compleanno) libera l’aria di rigore.

Nell’arco di 6 minuti seguono le reti di Adami, che non perdona di testa, e Bergamaschi, abile a sfruttare l’indecisione di Cox (4-0). Troppe distrazioni per le ragazze di Manuela Tesse, che peccano di superficialità in difesa. Scodella un pallonetto preciso Zhanna Ferrario all’indirizzo della stellina Tori DellaPeruta, che a volo firma il 4-1. Si va al riposo con la stoccata di Piemonte: conclusione imparabile per l’estremo difensore serbo (5-1).

Nella ripresa entra Moraca, che regala una perla a giro, che si insacca all’incrocio dei pali (5-2). Infine suggerisce Thomas, concretizza Stapelfeldt (6-2). Cala il sipario al Vismara e le prossimi due settimane stabiliranno con certezza chi resterà in A e chi scenderà in B.