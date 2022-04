Il Milan al Vismara, il Sassuolo al Ricci. La terza e la quarta forza del campionato mirano all’acceso Champions, Pomigliano e Napoli femminile lottano per la salvezza. Domenica 24 aprile (ore 14.30) capitan Gaia Apicella e compagne affronteranno le ragazze di Maurizio Ganz, capitan Paola Di Marino e socie le neroverdi. In concomitanza e in diretta su TimVision.

«Sarà una gara difficilissima contro le rossonere, sono un’ottima squadra, che hanno avuto una grande crescita nella seconda parte del campionato. Noi stiamo lavorando per ottenere il meglio», spiega Giorgia Tudisco. Procedono gli allenamenti al Gobbato con Manuela Tesse. «Siamo pronte ad affrontare il finale di stagione. Siamo tutte a disposizione e questa possibilità di scelta è la cosa migliore per un’allenatrice», avverte il numero 23 granata.

Impazza la corsa per non retrocedere a tre giornate dal termine. «É ancora tutto aperto, ma noi guardiamo il nostro percorso e siamo concentrate sull’obiettivo della società e della squadra», ribadisce fiduciosa la giocatrice piemontese. «Le sensazioni sono positive, abbiamo perso dei punti importanti nel girone di ritorno, con i quali saremmo state già salve, ma siamo ancora lì», osserva la calciatrice classe 1995.

Ritorna in Lombardia, proprio dove ha messo a segno un meraviglioso gol contro l'Inter, regalando vittoria e tre punti. La sua perla è stata selezionata tra i tre migliori gol del 16esimo turno di serie A, insieme alle reti di Melania Martinovic (Sampdoria) e Martina Toniolo (Napoli femminile). E’ risultata la miglior calciatrice italiana della giornata, grazie anche ad una partita di spessore.

«Stiamo preparando la gara per cercare di ottenere il massimo. Le rossonere sono terze, ma le affronteremo con questa consapevolezza: vogliamo dare loro del filo da torcere», conclude Tudisco (nelle foto di Nicola Velotti). Stagione finita per Emanuela Schioppo. Intervento riuscito alla Casa di Cura San Francesco di Telese, dove si è sottoposta all’operazione al crociato anteriore del ginocchio destro, eseguita dal dottore Mario Conti.