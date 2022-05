Minacce all'arbitro fin sul traghetto: pesanti sanzioni inflitte al Real Forio

Grandinata di provvedimenti disciplinari in Eccellenza ai danni del Real Forio e di diversi suoi tesserati. Mano pesante del giudice sportivo per i fatti avvenuti durante e dopo la gara playout persa dagli isolani in casa contro il Sant'Antonio Abate. Lungo il dispositivo pubblicato questa sera, sul comunicato ufficiale numero 155 del Comitato Regionale Campania della Lnd.

La nota del giudice sportivo fa inizialmente riferimento al fatto che durante tutta la gara e in particolare durante i tempi supplementari, alcuni sostenitori del Real Forio hanno ingiuriato e minacciato la terna arbitrale. Al 47’ della ripresa, dopo un calcio di rigore concesso al Sant’Antonio Abate - peraltro sbagliato -, alcuni sostenitori assiepati sul muro di cinta hanno lanciato sassi che fortunatamente non hanno colpito l’arbitro e il primo assistente. Per questi atteggiamenti, l’arbitro era stato anche costretto a sospendere l’incontro per 5 minuti.

Al termine della gara la terna arbitrale, scortata da un commissario di campo e da alcuni steward, è stata intimidita da due calciatori del club isolano espulsi al 47’ della ripresa, in occasione del penalty concesso alla formazione abatese.

La giornata nera per gli ufficiali di gara è proseguita con i ripetuti colpi inferti alla porta del loro spogliatoio; circostanza che ha indotto arbitro e assistenti a rivestirsi rapidamente senza poter fare la doccia, per provare a guadagnare rapidamente la strada verso il porto. Tuttavia, all’esterno degli spogliatoi molti sostenitori hanno reiterato minacce e intimidazioni, ritardando ulteriormente l’uscita degli ufficiali di gara dallo stadio.

Tra getti d’acqua e un sostenitore isolano che aveva tentato di colpire la terna con un casco, arbitro e assistenti sono riusciti a fatica a raggiungere la strada in attesa del taxi. Ma anche qui non sono mancati i pericoli, tenuto conto che lo stesso tifoso che brandiva il casco, ha tentato di investire con la sua moto un assistente.

Un vero e proprio incubo che non è terminato nemmeno nel viaggio di rientro dall’isola. Alla biglietteria del porto diversi calciatori del Real Forio hanno infatti provato a impedire agli ufficiali di gara di acquistare il biglietto per il traghetto. Uno di questi calciatori ha proseguito nelle pesanti minacce già messe in atto allo stadio. E a completare la sequela di episodi, anche sul traghetto gli ufficiali di gara sono stati avvicinati da sostenitori del Real Forio, motivati a chiedere motivazioni sul loro operato in campo.

Il giudice sportivo ha comminato alla società isolana un’ammenda di 1800 euro e l’obbligo di disputa a porte chiuse delle due prossime gare ufficiali casalinghe. Squalificati quattro calciatori, con sanzioni più pesanti per due attaccanti puniti con uno stop disciplinare di quattro e cinque giornate.