Ingiure e minacce di morte all'arbitro: stangata sui tesserati del Perdifumo

Minacce di morte all’arbitro, atteggiamenti intimidatori in campo e all’esterno, fino all’intervento dei Carabinieri. Una domenica d’inferno per il direttore di gara designato per la partita Perdifumo-Comprensorio Montestella, nel girone I di Seconda Categoria.

Il racconto è affidato a un lunghissimo dispositivo del giudice sportivo regionale, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n.142 sul portale ufficiale della Lnd Campania. Il giudice ha inflitto pesanti sanzioni alla società di casa e alcuni suoi tesserati. L’arbitro è stato costretto a sospendere definitivamente l’incontro alla mezz’ora della ripresa, per mancanza del numero minimo di calciatori in campo per il Perdifumo e soprattutto per il venir meno delle condizioni di sicurezza per la sua incolumità.

A seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore per il Comprensorio Montestella e dopo l’espulsione di un calciatore del Perdifumo, alcuni componenti della squadra e persone non presenti in distinta si fiondavano in campo verso l’arbitro rivolgendogli minacce e ingiurie, condite anche da «espressioni lesive della dignità dei soggetti affetti da disabilità».

Ripristinata la calma con moltissima fatica, uno dei soggetti allontanati dal campo continuava dalla recinzione a incitare alla violenza i calciatori del Perdifumo, oltre a ingiuriare il direttore di gara. Quest’ultimo, inoltre, veniva contestato dai tesserati di casa per ogni decisione, anche in loro favore. Poco prima dell’intervallo un altro calciatore del Perdifumo si avvicinava e minacciava l’arbitro, costretto a quel punto a espellerlo dal campo. Ancora una volta tutti i tesserati della squadra di casa accerchiavano l’arbitro; tra questi l’allenatore lo minacciava, strappandogli di mano il cartellino rosso e lanciandolo lontano.

Oltre alle minacce e gli insulti, arrivano anche spintoni e calci alle gambe del direttore di gara, che riusciva a identificare tra i più violenti sette calciatori. A quel punto l’arbitro, già consapevole dei gravi rischi per la sua incolumità, era costretto anche a espellere tutti i calciatori riconosciuti, facendo dunque venir meno il numero minimo di calciatori sul terreno di gioco.

La veemenza dei tesserati del Perdifumo aveva di fatto impedito al direttore di gara di notificare a tutti il provvedimento di espulsione, costringendolo a ripiegare frettolosamente verso il suo spogliatoio. Solo l’intervento di due Carabinieri aveva placato temporaneamente gli animi, impedendo che qualche violento si introducesse nello spogliatoio della “giacchetta nera”.

Gli stessi uomini dell’Arma avevano impedito un’ulteriore tentata aggressione all’uscita dell’arbitro dallo spogliatoio. Nel frangente, i militari identificavano anche tutti i protagonisti dell’ulteriore aggressione, non inseriti nella distinta di gioco del Perdifumo.

Il giudice sportivo ha dunque inflitto al Perdifumo la sconfitta a tavolino per 3-0 e un’ammenda di 250 euro. L’allenatore è stato squalificato per cinque giornate, mentre per sette calciatori è scattato uno stop di quattro turni ciascuno.