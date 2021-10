Il ministro del Lavoro Orlando incontra i vertici Lega Dilettanti

Incontro a Roma presso la Lega Nazionale Dilettanti tra il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e i vertici della Lnd sul tema del lavoro sportivo dilettantistico. Il ministro Orlando ha avuto parole di riconoscimento per l'opera che svolge la Lnd per lo sviluppo e la diffusione del calcio dilettantistico in Italia nonché per la funzione sociale dell'organismo presieduto da Cosimo Sibilia. Il ministro ha assicurato un tavolo di confronto con la Lega Dilettanti sulle tematiche del lavoro sportivo a tutela delle società. Al confronto hanno partecipato anche l'avvocato Marco Di Lello, presidente della commissione accordi economici della Lnd, e l'avvocato Lucio Giacomardo, responsabile dell'ufficio legale.