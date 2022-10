Monsignor Marini Amalfi calcio a 5, un libro nel 30ennale della fondazione

«Indossare quella maglia ci dava delle sensazioni indescrivibili. Quando segnavo, mi rendevo conto che il merito non era stato solo mio e dei miei compagni, ma del pubblico amalfitano, capace di spingere il pallone in rete con genuina passione un istante prima che lo avessi colpito». Questo e altro ancora nel libro a firma di Fabiano Guerriero, dal titolo «Monsignor Marini Calcio a 5. Una squadra di amici, una città che sogna», edito da Duepuntozero.

Domenica 30 ottobre (ore 12.15) la presentazione del volume. «Monsignor Marini Amalfi calcio a 5» è un libro sull’amicizia nel futsal dei pionieri. In occasione del 30ennale della fondazione del club campano, arriva la pubblicazione con le gesta della storica società costiera, formata da tutti elementi del luogo, che portò Amalfi nell’olimpo del calcio a 5.

Sarà la Sala consiliare del Comune di Amalfi ad ospitare l'iniziativa. Il volume (226 pagine correlate di articoli, foto a colori, statistiche e risultati) narra la storia della squadra locale di calcio a 5, fondata nel 1992, che visse il suo quadriennio d’oro fino al 1996, anno in cui si verificò la fusione con lo Stabia, da cui nacque lo StabiAmalfi.

Lo scritto racconta la nascita della squadra e dei suoi protagonisti, un gruppo di giovani amalfitani unito da una forte amicizia, sorta durante gli anni di frequentazione quotidiana presso il Centro di Solidarietà della città, dedicato a monsignor Ercolano Marini. Il complesso del 1919 li vide crescere insieme, in quanto tutti erano dediti alle attività di volontariato a favore degli adolescenti, sotto la supervisione di don Luigi Colavolpe. Fu proprio quest’ultimo ad affidare a due intraprendenti ragazzi, Peppe Camera e Peppe Cavaliere, la gestione del campetto del Centro, in cui emerse chiaramente il talento calcettistico di quella generazione.

Con Camera nelle vesti di allenatore, Cavaliere in quelle di capitano e bomber, nonché un giovane napoletano, Stefano Salviati, a rivestire degnamente la carica di presidente, la squadra in due anni arrivò dalla serie C regionale (in cui vinse la Coppa Campania) alla B nazionale, categoria nella quale riuscì a tenere il passo di colossi come le squadre di Roma e provincia, Napoli, Bari, Cagliari o Benevento.

«Quasi tutti i libri di calcio 5 si concentrano sugli aspetti tecnico-tattici o sono autobiografie di singoli atleti», afferma Fabiano Guerriero. «Il mio lavoro rientra invece nel genere letterario dove questa disciplina è un po’ carente, quello della narrativa sportiva a cui si unisce la storia sulle origini del movimento in Campania. Inoltre in queste pagine sono molto vivi quei valori e sentimenti quali l’amicizia e il senso di appartenenza della squadra verso la città e viceversa. Spero di poter lasciare una piccola traccia attraverso le vicende di questo gruppo straordinario», auspica fiducioso l’autore.

Alla presentazione, moderata dal giornalista Fabio Morra, direttore di Punto 5, prenderanno parte tra gli altri il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, il consiglio direttivo della Divisione nazionale calcio a 5 con il presidente Luca Bergamini, il consigliere Stefano Salviati, il presidente del comitato regionale campano, Carmine Zigarelli, i rappresentanti di società e squadra del Monsignor Marini Amalfi calcio a 5.