Monumentale Feldi contro Petrarca: blitz eburino, al PalaEste finisce 1-7

Un mese di attesa prima del ritorno in campo. E che ritorno per la Feldi Eboli, che sbanca il PalaEste e batte a domicilio Syb-Bios Petrarca con un sontuoso 1-7 che non ammette repliche. Gli alibi dei veneti relativi alla condizione atletica dopo i problemi di Covid reggono fino a un certo punto, al cospetto dell'impeccabile prestazione dei ragazzi di Riquer.

Grande cinismo nel concretizzare quasi tutte le azioni da gol costruite. Sul fronte difensivo, Dal Cin si è rivelato praticamente insormontabile per il roster patavino, che contava invece di poter avere miglior sorte dopo aver viste accolte tutte le proprie istanze; prima quella contro lo 0-6 a tavolino, poi l'ulteriore rinvio dopo una prima riprogrammazione della serie valida per i quarti di finale playoff.

Niente da fare. Perché la Feldi ha strameritato il largo successo, contando innanzitutto sull'hat-trick di capitan Romano, accompagnato sul tabellino dei marcatori dalle doppiette di Luizinho e Gabriel Grello. Sul parziale di 0-5, inutile la rete di Jader Fornari, protagonista nei giorni scorsi di un botta e risposta via social proprio con capitan Romano, in merito a qualche lacuna del regolamento che ha causato il lunghissimo rinvio del quarto di finale.

Mercoledì 9 giugno prossimo, sempre alle 20, la Feldi Eboli ha a disposizione il match-point casalingo. Sul parquet amico, i ragazzi di Riquer sono chiamati a ripetere l'ottima prestazione odierna, per guadagnare la semifinale senza passare per gara 3. Ad attendere in semifinale la vincente del confronto tra eburini ed euganei ci sono i campioni in carica dell’Italservice Pesaro. L’altra sfida è tra Came Dosson e Meta Catania.