Morte sindaco Saviano: il cordoglio del club. Anche la società partecipa al lutto cittadino

Nella giornata di ieri è scomparso, causa Coranavirus, il sindaco di Saviano Carmine Sommese, chirurgo all’Ospedale Santa Maria la Pietà di Nola. Ricoverato al Moscati di Avellino, era risultato positivo al virtus circa un mese fa. Sono arrivati subito messaggi di cordoglio anche dai club calcistici dilettantistici tra cui spicca, ovviamente, quello dell’esc Saviano: "Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere, ci hai lasciato senza parole ma soprattutto con il ricordo di aver avuto al nostro fianco una GRANDE persona. Postiamo questa foto, seppur vecchiotta, per ricordare alle tante persone, che da sempre, nonostante tutto e tutti, uno spazio per il Saviano calcio, per te c’è sempre stato e per questo noi te ne saremo eternamente grati. Non abbiamo la forza di aggiungere altre parole ma sentiamo solo la necessitа di augurarti buon viaggio e ancora una volta. GRAZIE SINDACO".

Ultimo aggiornamento: 20:12

