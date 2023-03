Morto Carmine Tascone, calcio campano in lutto

Calcio campano in lutto. E' scomparso a 86 anni, dopo una lunga malattia, l'ex allenatore e talent scout Carmine Tascone. Dopo essere stato un brillante attaccante, si era dedicato giovanissimo alla carriera da tecnico (aveva guidato tante squadre campane, l'ultima era stata l'Afragolese) e poi a quella di scopritore di talenti. Aveva per primo intravisto le grandi qualità di giocatori che hanno lasciato il segno nel calcio italiano: Bruscolotti, Ferrara, Cannavaro e D'Ambrosio, esterno dell'Inter e già in Nazionale.

D'Ambrosio era uno dei talenti allevati nella scuola calcio Damiano Promotion, l'orgoglio di Carmine Tascone e di suo figlio Massimiliano, vincitori di due titoli nazionali nel 2000 e nel 2001. Un club nato a metà degli anni '90 dopo la tragica scomparsa di Raffaele Damiano, giovane calciatore originario di Frattamaggiore e lanciato proprio da Tascone: giocava nella giovanile della Sampdoria quando morì in uno scontro di gioco.

Negli ultimi anni Tascone si era dedicato anche all'attività di opinionista televisivo e radiofonico a tutto campo, dai dilettanti al calcio nazionale. E, prima che scoppiasse la pandemia, era stato tra i promotori della riunione di ex calciatori e allenatori il mercoledì per la santa messa nella Basilica del Carmine. «Così ci sentiamo ancora una squadra. Mica dobbiamo vederci soltanto ai funerali dei nostri vecchi amici», spiegò sorridendo in un'intervista al Mattino.

Le sue condizioni di salute si erano aggravate subito dopo il suo 86° compleanno, il 22 marzo scorso. Tanti gli ex allievi vicini in queste ore alla famiglia Tascone (in forma privata i funerali), tra cui Tommaso Mandato, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo aveva iniziato la carriera di avvocato esperto in diritto sportivo proprio accanto a Carmine e alla sua agenzia per giovani calciatori.