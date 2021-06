A Scampia riecco il Mundianapoli nella Fondazione Cannavaro-Ferrara

Ritorna il Mundianapoli sui campi di calcio. Il torneo giovanile (sospeso nel 2020 per il Covid-19) promosso dalla “Fondazione Cannavaro Ferrara” in collaborazione con la scuola calcio Arci Uisp Scampia, finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, formativa, di integrazione e riscatto sociale si svolgerà dal 3 al 12 giugno. Un momento di promozione dei valori dello sport e la sana competizione tra giovani di diversi quartieri di Napoli. Otto squadre (Arci Scampia, Ssc Napoli, Obp Soccer, Real Poggio, B. Posillipo, Keller, Campanile Pc, Boys Arena) con la partecipazione di circa 100 giovani calciatori, animeranno il torneo fino alla finale per il 1° e 2° posto del 12 giugno alle 18.30. I fratelli Ciro e Vincenzo Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro sosterranno i giovani atleti con il loro incoraggiamento.