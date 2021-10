Un brutto scherzetto. Gioca bene il Napoli femminile ma a trionfare di misura è la Sampdoria ad una «manciata» di secondi dalla fine. Manca soltanto il gol alle azzurre, che stoicamente resistono in 9 agli assalti delle blucerchiate. Matura la quarta sconfitta stagionale per le ragazze di Alessandro Pistolesi, incassano il terzo ko consecutivo. Blitz esterno delle calciatrici di Antonio Cincotta, che passano allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, grazie alla rete della rumena Cristina Carp al 99’.

Beffa e rabbia. Brucia perdere così. Vibranti (e plateali) le proteste del direttore generale Nicola Crisano al termine della settima giornata di campionato. Ai due cartellini rossi (Paola Di Marino al 76’ e Marie Aurelle Awona all’89’) si somma quello dell’argentina Soledad Jaimes al triplice fischio arbitrale.

Ce la mette tutta il Napoli per vincere tra le mura amiche ma deve arrendersi soltanto alla mala sorte e ad una conduzione di gara per niente impeccabile. Se capitan Stefania Tarenzi «giustizia» il Pomigliano nel recupero del quarto turno di serie A, la numero 55 affossa il club del presidente Lello Carlino, relegato in terzultima posizione a 4 punti.

Tante interruzioni e tanto lavoro per il fisioterapista Gennaro De Novellis, chiamato ad intervenire più volte sul rettangolo verde. Si rivede l’ex Ana Lucia Martinez. Da segnalare il suo tentativo al 16’ ma la guatemalteca sarà costretta ad abbandonare il campo al 30’, sostituita dalla svedese Åsa Emelie Helmvall.

Kaja Erzen (instancabile) e Maddalena Porcarelli a sostegno dell’attaccante Jaimes. Difesa a tre con Di Marino centrale, a sinistra la camerunense Awona (prima in maglia azzurra), a destra la statunitense Emily Jane Garnier. Il Napoli concede ben poco, eccezion fatta per una punizione al limite dell’area. La spagnola Yolanda Aguirre Gutierrez non trattiene il pallone. Ribattuto il destro della colombiana Hazleydi Yoreli Rincón e nulla più. Al 34’ esce la svedese Sejde Abrahamsson, al suo posto Ilaria Capitanelli, ex Pink Bari. Napoli vicino al vantaggio con Jaimes al 42’ e corposo recupero (4 minuti). Reti inviolate nel primo tempo. Fanno buona guardia Aguirre (in completo arancione) e Amanda Tampieri (in tenuta rossa).

Ad inizio ripresa bravissima Di Marino: chiusura precisa su Helmvall. Arianna Acuti rileva Porcarelli. Al 65’ ancora protagonista Di Marino, che in avvitamento si rifugia in calcio d’angolo. Predica calma Antonio Cincotta. Termina l'incontro al 76’ Di Marino. Ride il numero 5 così come Sara Tui: entrambe incredule per il provvedimento arbitrale. Sanzionato l’intervento su Rincon a centrocampo. Costretto a ridisegnare la squadra Pistolesi: 4-3-2 con Awona centrale e Capitanelli terzino sinistro.

Non rinuncia ad un atteggiamento offensivo il Napoli, nonostante l’inferiorità numerica. Fraseggio di Tui e colpo di testa di Goldoni. All’87’ nuova occasione per l'ex nerazzurra di testa su cross di Erzen, devia in corner Tampieri. Esce tra gli applausi Awona, espulsa all’ 89’, per aver commesso fallo su Cristina Carp, lanciata in contropiede. In 9 il Napoli e dentro Heden Corrado per Erzen. Si allungano i 5 minuti di extra time e si consuma l’atroce beffa. Alza il pallone a campanile Garnier e sugli sviluppi Carp insacca di destro (99’). Cala il sipario e montano le polemiche.