Napoli, l'addio del Primavera Flora: «Via perché non c'è meritocrazia»

Ha fatto rumore nelle ultime ore sui social il post d'addio con cui Massimo Flora, talento della Primavera del Napoli di Nicolo Frustalupi, ha salutato la squadra azzurra dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili negli ultimi anni. «Non è sempre stato tutto rose e fiori, purtroppo le persone non conoscono mai il marcio di tutto ciò. Essere giudicati nonostante non avessi avuto una possibilità per dimostrare il proprio valore» e ancora «Avrò sempre il rimpianto di non aver dimostrato quello che sono e che potevo essere in un ambiente dove regna la preferenza e non esiste la meritocrazia». Lo scorso anno Flora era stato aggregato più volte anche alla prima squadra di Luciano Spalletti a Castel volturno.