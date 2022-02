Napoli, Ambrosino show con la Spal: «Oggi bravi, la classifica è corta»

Un'ora di gioco piena di rimorsi, poi l'ingresso in campo di Ambrosino e la vittoria. Il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi inanella la seconda vittoria di fila in questo 2022 e batte la Spal dopo aver avuto la meglio anche del Genoa lo scorso sabato. Contro la squadra di Ferrara si ritrova il successo tra le mura amiche di Cercola che vale il 5° posto in classifica a quota 25 punti. «Abbiamo fatto bene e non abbiamo concesso troppo alla Spal anche se nel secondo tempo non siamo partiti bene e si poteva fare meglio» ha detto l'allenatore a fine match. «Siamo a metà percorso, il bilancio è molto buono fin qui, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la permanenza in Primavera 1. La classifica è cortissima ed appena ci sono un paio di sconfitte ti ritrovi in basso».

Il match contro la Spal sembra in discesa sin dall'inizio: buona la partenza degli azzurrini, in vantaggio con Cioffi al quarto d'ora, ma prima dell'intervallo - e dopo un paio di gol falliti dagli azzurri - arriva il pari degli avversari con Braams. Gli ospiti partono meglio in avvio di ripresa, ma l'ingresso in campo di Ambrosino cambia tutto: prima di testa mette dentro il 2-1 e poi fa doppietta per il 3-1 dopo appena 3 minuti con un destro preciso nell'angolo. Chiude i conti il poker di Mercurio prima del 4-2 definitivo ancora con il gol di Braams.