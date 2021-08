Napoli, buona la prima per Frustalupi: la Primavera batte 2-1 il Bologna

Buona la prima. Anzi, ottima per la squadra Primavera di Nicolò Frustalupi, tornato in azzurro stavolta per dirigere i giovani della seconda squadra napoletana. La Primavera batte in rimonta 2-1 il Bologna in trasferta alla prima uscita ufficiale dell'anno, ribaltando l'iniziale svantaggio con Raimondo.

Padroni di casa rossoblu travolti dal Napoli prima della ripresa: azzurrini bravi a pareggiare prima con il rigore di Ambrosino poco dopo la mezz'ora, poi è ancora l'attaccante azzurro a entrare nell'azione che porterà al gol Spavone, per il raddoppio che resisterà anche nella ripresa.