Il Napoli Calcetto alla Final Four del campionato italiano Under 17

Dopo la vittoria del campionato regionale Under 17 di calcio a 5 il Napoli Calcetto si è aggiudicato il girone interregionale vincendo le tre partite contro Basilicata Calabria e Sicilia. Ora i ragazzi della presidentessa Capodanno sono alle final four per l’assegnazione dello scudetto di categoria che si terranno a fine giugno. I ragazzi giocano insieme da 10 anni e hanno raggiunto adesso un importante obiettivo.

La rosa

Emmanuele Senese

Francesco Nappi

Vincenzo Coppola

Silvio Iossa

Marco Pisani

Gabriel De Simone

Alberto Matarazzo

Giovanni Ariante

Giacomo Piretti

Gennaro Conte

Gabriele Bellanca

Alfonso Campaniello

Eugene Kyeremeh

Davide Traditi

Matteo Vigliotti

Alessandro Russo

Allenatore: Marco Ciotola

Viceallenatore: Lorenzo Damiani