Novembre inizia con il piede giusto. Accelerano le tartarughine del presidente Lello Carlino e balzano in testa alla classifica. Il gol della greca Despoina Chatzinikolaou regala la vittoria al Napoli Femminile a Grantorto, in Veneto, contro il Cittadella. Domenica da incorniciare per capitan Emanuela Schioppo e compagne, che colgono tre punti preziosi e centrano la seconda vittoria stagionale in trasferta (1-0).



In tre al comando a quota 10. Le azzurre dividono la vetta con la Riozzese (3-2 sul Cesena) e il Vittorio Veneto, fermato sul 2-2 dalla Novese.



Si abbatte sul rettangolo di gioco una pioggia torrenziale, che ha costretto alla sospensione temporanea della gara dopo soli 6’. Gara impegnativa e campo scivoloso. Al 42’ l’attaccante ellenica, classe 1999, che indossa la maglia numero 9, deposita il pallone in rete, siglando la terza marcatura stagionale e il secondo gol in serie B.



Vera svolta per le ragazze allenate da Giuseppe Marino. «Vittoria importantissima, perché arriva su un campo molto difficile, reso ancora più insidioso dalle condizioni meteo decisamente avverse. Grande prestazione della squadra, che ci ha permesso di conquistare tre punti pesanti. Il lavoro del collettivo ci consentirà di crescere ancora, per puntare al nostro obiettivo di fine stagione». Dall’alto è tutto molto più bello. Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA