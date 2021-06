Napoli eSports, gli e-games in città: nasce il primo team pro napoletano

Gli e-games sbarcano a Napoli grazie a «Napoli eSports», la prima società a lanciare il gaming professionistico in città con la missione di rappresentarla e accompagnarla nel nuovo universo e-sportivo. La nuova frontiera dello sport, quello giocato in digitale su tutte le console, è ormai realtà forte e presente ovunque in Italia e in Europa e Napoli eSports è una assoluta novità per la realtà napoletana, l'unica non rappresentata lo scorso anno anche nei campionati di Serie A.

Per ora, la neonata società - che è stata presentata quest'oggi alla Mostra d'Oltremare - sbarcherà nell'universo Fifa, il videogame più famoso al mondo, e in quello della Formula1, con il gioco ufficiale e i simulatori di guida. Presto arriveranno anche altre realtà con i Pro Players pronti a rappresentare Napoli il giro per il mondo. Volti di Napoli eSports saranno il popolare influencer «SuperAllan», testimonial e portavoce social del club, e il Pro Player Cosimo Guarnieri, numero 1 in Italia e numero 6 nel ranking europeo, che rappresenta il team ufficiale di Hernan Crespo. Ad affiancare il neo nato team anche Bey Studio (tra i più importanti studi grafici e pubblicitari d’Italia made in Napoli) insieme al brand dell’imprenditore napoletano Diego Rodriguez, che vestirà i pro players con le divise ufficiali.