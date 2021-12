«Volevamo dare un segnale». In attesa del sorteggio di Coppa Italia per i quarti di finale (con la formula di andata e ritorno), capitan Paola Di Marino e compagne si sono fatte apprezzare dai tifosi, intervenuti allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola per l’ultimo impegno calcistico del 2021. Al termine di Napoli femminile-Empoli (1-1) le giovani calciatrici dell’under 15 hanno deciso di farsi fotografare in compagnia di Arianna Acuti, che ha firmato il momentaneo vantaggio al 36’.

«Il pareggio è frutto di quella determinazione che ci è stata chiesta e che finalmente abbiamo messo in campo», spiega l’ex di turno. «Nello spogliatoio ci siamo guardate negli occhi e ci siamo chiarite», rivela l’attaccante classe 1996. «Abbiamo tenuto bene il campo e non abbiamo concesso spazio alle avversarie», ricorda Acuti, che sprona le sue colleghe in vista del 2022.

Le ragazze allenate dalla coppia Domenichetti-Castorina torneranno sul rettangolo verde domenica 16 gennaio contro l’Inter in trasferta. «Siamo pronte per iniziare al meglio il girone di ritorno e dare il massimo», auspica fiduciosa Arianna Acuti. «Dobbiamo fare di tutto per centrare l’obiettivo», conclude. Napoli femminile chiamato ad una vera e propria rimonta salvezza. A disposizione 11 giornate per coronare il sogno.