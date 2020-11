«Forza ragazze, forza Napoli». La città e i tifosi si stringono in un abbraccio vigoroso. Tanti messaggi di vicinanza sono pervenute alle calciatrici in quarantena. Giorni delicati ma ricolmi di affetto per Eleonora Goldoni, Federica Di Criscio, Emma Errico, Giulia Risina, Sara Huchet, Chiara Groff e Federica Cafferata, le sette giocatrici risultate positive al Coronavirus. Per loro cioccolatini fondenti, al latte e al cacao Ruby. Si è comportato da vero gentiluomo il presidente Raffaele Carlino, destinando alle dirette interessate una scatola di Baci Perugina. Un dolce pensiero per risollevare il morale delle atlete. E i social della società e delle tesserate sono stati inondati da una moltitudine di post. Passione condivisa mostrata anche da capitan Paola Di Marino e socie nei confronti delle compagne in difficoltà, praticando vera solidarietà con videochiamate e dolciumi depositati fuori la porta di casa. Il tecnico Giuseppe Marino attende il gruppo presto in campo per riprendere gli allenamenti.

Ultimo aggiornamento: 22:23

