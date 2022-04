«Atteggiamento corretto, siamo state compatte in campo». Si sono rivelati decisivi i suoi interventi ed hanno tenuto blindata la porta, sventando le insidie presentate dalle neroverdi allo stadio Enzo Ricci. In completo total orange, la spagnola Yolanda Aguirre si è resa protagonista del pareggio a reti inviolate, che il Napoli femminile ha portato via da Sassuolo.

«Abbiamo guadagnato un punto veramente importante e se continuiamo così possiamo centrare la salvezza», assicura l’estremo difensore iberico, che ha sostituito l'infortunata Rachele Baldi. «Sono felice di essere ritornata in campo e mi sono fatta trovare pronta», osserva soddisfatta la ragazza che ha preso parte anche alla Giornata mondiale del mare insieme a Sofia Colombo ed Eleonora Goldoni.

«Stiamo lavorando bene e questa è la strada da percorrere». Due giornate al termine della stagione. Domenica 8 maggio la sfida in Toscana con l’Empoli già salvo (23) e la settimana dopo il super derby con il Pomigliano (19) a Cercola. Per capitan Paola Di Marino e compagne un pari prezioso e meritato in Emilia Romagna, che consente di accorciare in classifica sulla Fiorentina (18), che sarà impegnata nel 21esimo turno al Gobbato contro le pantere di Manuela Tesse. Un risultato fondamentale che tiene aperto il discorso salvezza.

«Non si molla e siamo ancora qui», conclude fiduciosa Aguirre. In lotta per non retrocedere.