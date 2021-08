Cuore Azzurro. Si chiama proprio così la card per la stagione calcistica 2021/2022. Al via la campagna abbonamenti lanciata dal Napoli femminile, che giocherà allo stadio Piccolo di Cercola e non più a Barra (Caduti di Brema), dove capitan Paola Di Marino e compagne conquistarono la meritata salvezza sabato 22 maggio contro la Roma.

Il club presieduto da Lello Carlino prova a fidelizzare i tifosi. Servirà il supporto e il calore degli appassionati per affrontare il campionato di serie A, che si prospetta impegnativo e più avvincente del solito. La tessera consentirà di seguire le 11 gare interne e le partite casalinghe di Coppa Italia: 100 euro per gli uomini, 70 per le donne.

Sabato 28 agosto (ore 20.30) prima giornata tra le mura amiche contro l'Inter. Ex di turno Eleonora Goldoni, al secondo anno all'ombra del Vesuvio. Da oggi parte la vendita dei biglietti (https://www.go2.it/evento/napoli_vs_inter/4796) e negli store autorizzati (https://www.go2.it/rivenditori).

Esclusi i diritti di prevendita, ticket a 10 euro per gli uomini, 7 euro per le donne, 5 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni (i «ridotti» si potranno acquistare soltanto ai botteghini nel giorno della gara). Numero limitato di tagliandi in vendita nel rispetto delle norme anti-Covid (1800). Capienza dello stadio Piccolo ridotta al 50%. Per poter accedere all'impianto sarà necessario esibire il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti il match.