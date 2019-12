© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è una Napoli calcistica che primeggia e sogna. Spogliatoio compatto, unità d’intenti, applicazione pratica dei dettami dell’allenatore. Dietro le quinte un valido imprenditore,, presidente appassionato e tifoso sfegatato. Unica pecca (colmabile) l’assenza di una sede stabile dove giocare e costruire il quartier generale per i prossimi anni. Progetto valido e in fieri. Tante le idee in cantiere.Viaggiano di pari passo il capitano,, difensore classe’91, 200 presenze con il Napoli femminile, festeggiate con la larga vittoria contro il Chievo (5-1) e la maglia celebrativa consegnatale dalla protagonista dell’Amica geniale, l’attrice, calciatrice in erba nelle fila della Academy Campania Puteolana e grande fan delle tartarughine, e il tecnico, che ha tagliato il traguardo delle 201 panchine.Primo posto in classifica dopo sette giornate, a quota 17, con un margine di tre punti di vantaggio sul San Marino, e con un +5 su Riozzese e Lazio, appaiate entrambe al terzo posto. Il Napoli femminile procede a gonfie vele.«Abbiamo voluto dimostrare la nostra forza domenica. Ci siamo divertiti. Sono contento del gioco espresso dalla squadra, del risultato e dei margini di miglioramento», spiega soddisfatto il tecnico napoletano doc, tifoso azzurro, fede irrinunciabile. Trascorsi da terzino destro e gran lavoratore sul campo. La sua una scalata poderosa, dalla terza categoria alla serie A femminile. Da ritrovare in fretta.«Dobbiamo vincerle tutte, per noi ogni partita è una finale. Mettiamo sempre grinta e determinazione», precisa Marino, abile ad adattarsi alle caratteristiche del materiale umano a disposizione, prediligendo come modulo il 4-3-3.Attaccamento ai colori e non solo. «Ci teniamo alla maglia, a Napoli e desideriamo salire in A», afferma fiducioso l’ex mister della Puteolana, premiato con una targa dal presidente Carlino. Regna la pax calcistica nel Napoli femminile, grazie al suo conducator Marino.