Debutto bagnato, esordio fortunato. Sullo sfondo si staglia impetuoso il Vesuvio e Cercola si riscopre prezioso alleato per le azzurre. Piove ininterrottamente allo stadio Giuseppe Piccolo ma le condizioni meteo non frenano il Napoli femminile, che di misura (1-0) supera l’Apulia Trani, allenata dal toscano Alessandro Pistolesi, ex di turno. Decide il sinistro chirurgico di Adriana Gomes (6’): primo gol in campionato per la portoghese dopo la goleada rifilata in amichevole al Chieti.

A punteggio pieno. In porta la friulana Matilde Copetti, compagna di classe di Alex Meret al liceo Copernico. Non correre pericoli l’estremo difensore classe 1997. Dopo il successo esterno (2-3) con il Trento allo stadio Briamasco, arriva la prima vittoria interna della stagione. Le ragazze di Dimitri Lipoff sfiorano ripetutamente il raddoppio con Serena Landa e non solo. Ci prova di testa anche capitan Paola Di Marino. Esce Lucia Strisciuglio per infortunio, entra Claudia Mauri al 33’.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli attacca ma difetta di precisione. Viene annullato il gol di Claudia Mauri per la posizione in fuorigioco di Melissa Nozzi (63’). Da registrare la grande chance del possibile pareggio per Isabel Sgaramella: conclusione imprecisa al 68’. Insiste Gomes con una percussione solitaria: portiere avversario battuto ma il palo nega alla lusitana la gioia della doppietta personale. Prima presenza in maglia azzurra per la new entry egiziana Samia Adam (80’) al posto di Romina Pinna, artefice dell’assist vincente per Gomes. Concessi 4 minuti di recupero. Il Napoli si prepara allo scontro diretto con il Chievo Verona domenica 2 ottobre con l’entusiasmo alle stelle.