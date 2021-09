Un altro Sole si accinge a spuntare nel cielo calcistico nostrano. Come già annunciato il 25 agosto, a ridosso della presentazione del Napoli femminile nell’incomparabile scenario del Maschio Angioino, Florencia Soledad Jaimes indosserà la maglia azzurra. Archiviata la quarantena, scontata in base i protocolli previsti, superata la trafila burocratica, arrivato il transfert, l’argentina classe 1989 potenzierà il fronte d’attacco, pronta a comporre la coppia offensiva insieme alla connazionale Gimena Blanco.

L'ultimo acquisto in casa Napoli femminile chiude definitivamente il mercato. Tesseramento andato a buon fine per la ragazza nata a Nogoya. Si è allenata con Deppy, si è subito integrata all’ombra del Vesuvio, conta di scendere in campo già nella sfida esterna contro il Verona. A disposizione di mister Alessandro Pistolesi a partire da sabato 25 settembre (ore 14.30).

Alla prima esperienza in Italia, la sudamericana ha giocato con il Boca Juniors dal 2004 al 2012, si è aggiudicata lo scudetto con il Santos (2017), a seguire l'esperienza cinese al Tianjin Quanjian (2018), poi in Francia, destinazione Olympique Lione, dove piazza un doppio colpo: tricolore e Champions League nella stagione 2018-2019. Nuovamente nel paese del Dragone (2020) con il Changchun Dazhong, infine con i colori del Santos prima di trasferirsi nella città di Partenope.

Titolare della nazionale albiceleste, con la quale ha preso parte al Mondiale 2019, l’attaccante centrale irrobustirà il gruppo capitanato da Paola Di Marino e proverà a brillare nel firmamento della serie A. Intorno alla stella argentina orbiterà il club del presidente Lello Carlino.