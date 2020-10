Dalla terra dei canguri all’ombra del Vesuvio. Con l’Inter di Regina Baresi ormai alle porte, sbarca un’altra australiana. Alexandra Huynh vestirà la maglia del Napoli femminile e farà compagnia ad Isobel Dalton. Il tecnico Giuseppe Marino potrà disporre di un altro rinforzo e l’organico azzurro tocca quota 25.



Difensore classe 1994, arriva dal Western Sydney la giocatrice aussie, che ha collezionato 12 presenze, di cui 10 da titolare, con le Wanderers lo scorso anno e che ha maturato diverse esperienze negli States, in particolare in Colorado e Alabama.



Huynh ultimo innesto in ordine di tempo da parte del club presieduto da Lello Carlino, dopo l’altra australiana (di passaporto italiano) Jacynta, proveniente dal West Ham. Finalmente il tanto atteso transfert per Jacynta e Aqsa Mushtaq è pervenuto: entrambe saranno a disposizione per la sfida contro le nerazzurre in programma sabato 3 ottobre (ore 12.30) allo stadio Caduti di Brema. Lunch match a Barra, trasmesso anche in diretta su TimVision. Incontro ancora a porte chiuse. Preoccupa, infatti, la curva dei contagi in Campania.



A tal proposito, nel pieno rispetto del previsto protocollo sanitario, a due giorni dalla quarta gara di campionato, ennesimo giro di tamponi alla SchianArena, effettuato dall'Istituto Diagnostico Varelli. Messo in atto un monitoraggio costante delle tartarughine e dello staff del Napoli femminile. Il Covid-19, purtroppo, continua a circolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA