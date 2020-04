Dall’uovo di Virgilio che sorregge la città di Partenope alle uova pasquali del Napoli femminile. Con il simbolo tipicamente cristiano che indica la rinascita e una nuova vita pronta a sbocciare, la californiana Mariah Cameron si rivolge direttamente ai tifosi azzurri con un videomessaggio. Auguri internazionali e un pensiero d’affetto ai tanti sostenitori sparsi in giro per il mondo, che seguono il club del presidente Lello Carlino. Non manca l’appello del difensore statunitense classe’91 al tempo del Coronavirus. «Restiamo a casa, ci rivedremo presto in campo». Poche semplici regole da seguire scrupolosamente. Happy Easter, buona Pasqua. In attesa di conquistare la promozione sul rettangolo verde. © RIPRODUZIONE RISERVATA