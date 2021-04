Sabato Santo di auguri in casa azzurra. Il presidente Lello Carlino ha salutato mister Alessandro Pistolesi, lo staff tecnico, le calciatrici e il gruppo della Primavera, allenata da Pasquale Illiano, che sta regalando grandi soddisfazioni alla società. Sono state distribuite alle ragazze le uova della Onlus Open (Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma), le stesse che il Napoli femminile ha donato con gioia all’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, dimostrando vicinanza e affetto ai piccoli degenti.

Dopo il rocambolesco 3-3 allo stadio Caduti di Brema contro l'Empoli, la ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 7 aprile, in vista del prossimo match di campionato in casa del Milan (18esima giornata di serie A). Capitan Paola Di Marino e compagne, impegnate nella volata salvezza, affronteranno l’ex di turno Valentina Giacinti al centro sportivo Vismara. Si preannuncia una trasferta ostica in Lombardia contro le rossonere di Maurizio Ganz, seconde in classifica alle spalle della Juventus.