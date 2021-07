Ritorno con vista futuro. Scatta il ritiro del Napoli femminile dal 27 luglio al 13 agosto. «Siamo molto felici di tornare a Rivisondoli, che già ci ha ospitato in passato», annuncia soddisfatto il presidente Lello Carlino. «Sarà bello condividere il periodo in Abruzzo con la Società Sportiva Calcio Napoli, perché così tanti tifosi potranno anche dilettarsi, venendo a vedere gli allenamenti delle nostre ragazze». Felice concomitanza. «Daremo vita, inoltre, ad una serie di appuntamenti nei quali coinvolgeremo i turisti presenti a Rivisondoli, per far conoscere il progetto del Napoli femminile e le calciatrici che ne faranno parte», dichiara il patron partenopeo.

E il club che ha conquistato la salvezza all’ultima giornata di campionato (sabato 22 maggio) ringrazia il sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, per la disponibilità e l’entusiasmo con il quale ha deciso di accogliere capitan Paola Di Marino e compagne, che soggiorneranno presso l’Hotel Europa della famiglia D’Altorio. Una struttura congeniale per trascorrere le vacanze in montagna, che da anni ospita i ritiri di prestigiose squadre di calcio.

Il raduno delle azzurre è fissato per il 26 luglio a Napoli, il primo allenamento a Rivisondoli è in programma per il pomeriggio del giorno successivo. Sono in via di definizione un paio di amichevoli con formazioni abruzzesi che militano in serie C. Le ragazze di mister Alessandro Pistolesi già si dicono pronte per affrontare insieme e al meglio il secondo anno nello scenario che conta.