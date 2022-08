Pioggia di gol a Rivisondoli. Dopo il 3-0 inflitto alla Primavera della Roma all’Acqua Acetosa, capitan Paola Di Marino e compagne dilagano nell’amichevole con il Chieti. Azzurre scatenate con una indomabile Adriana Gomes. Si presenta in maniera perentoria l’attaccante portoghese, artefice di ben otto reti. Finisce 11-0 per le ragazze allenate dal tecnico francese Dimitri Lipoff. Timbrano il cartellino Serena Landa, Romina Pinna e il difensore procidano.

Segnali positivi. In vista dell’inizio del campionato di serie B, nella seconda uscita stagionale il club presieduto da Alessandro Maiello mostra già una buona condizione, nonostante il terreno di gioco ai limiti della praticabilità, causa pioggia incessante. Ferma ai box Lucia Strisciuglio, non al meglio Antonella Albertini.

Modulo tattico adottato il 4-3-3. In avvio Matilde Copetti in porta, poi spazio a Sabrina Tasselli e Chiara Repetti. Carminia Botta (sostituita da Eleonora Oliva), il leader Di Marino, Melissa Nozzi (Martina Di Bari) e Aurora De Sanctis a comporre la retroguardia. Claudia Mauri, Michela Franco e Giulia Ferrandi in mediana. Sara Tamborini, Gomes e Pinna (Landa) a battagliare sul fronte d’attacco.