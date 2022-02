Firenze set perfetto. Napoli femminile «ricomincio da tre». Come i punti pesanti conquistati allo stadio comunale Gino Bozzi e come le vittorie stagionali. Una interna, maturata a Cercola domenica 12 settembre grazie ad Arianna Acuti, due esterne contro la Lazio e quella odierna contro le ragazze di Patrizia Panico (0-2). Bottino pieno per il club presieduto da Lello Carlino nel doppio confrontro con la Fiorentina, Stesso esito all’andata e al ritorno. E primi gol in Italia e in azzurro per la spagnola Sara Tui e per l’argentina Soledad Jaimes.

Salvezza con vista. Campionato riaperto nelle retrovie. Che colpo. Il Napoli femminile accorcia in classifica, tocca quota 11 punti, si porta a -1 dall’Empoli (impegnato contro l’Inter) e a -3 dalla società di Rocco Commisso. Sorrisi e abbracci. Sbancata Firenze.

La (s)quadra giusta. Formazione perfetta, cambi adeguati. Senza la bulgara Evdokija Popadinova, la svedese Sejde Abrahamsson e la procidana Paola Di Marino, la coppia Domenichetti-Castorina concede fiducia (ripagata) ad Heden Corrado, Emma Severini e Martina Toniolo. Lo spirito guerriero di Emma Errico non tradisce. Jaimes unica punta. Rachele Baldi (in completo arancione) determinante, rivelandosi congeniale inserimento di mercato. Le sue mani blindano la difesa. Sempre sicura negli interventi e dai rilanci lunghi e precisi. Mai una sbavatura.

Imprevisto televisivo. «Ci scusiamo per il disagio. La diretta riprenderà a breve». Saltano i primi 32 minuti su TimVision e gli abbonati saranno sicuramente rimborsati. Fiorentina in maglia bianca. In porta Sabrina Tasselli, ex di turno.

La formazione toscana prova a dettare i tempi. La spagnola Veronica Boquete risulta pericolosa in due circostanze. In area al 6’ cerca di infilare Baldi ma viene neutralizzata dall'estremo difensore. Al 39’ traversone destinato a Daniela Sabatino, il pallone attraversa l’intera area ma il bomber di Agnone in scivolata non ci arriva. Dopo il pregevole gol alla Juventus, Valentina Giacinti (altra ex di turno) continua a mettersi in luce. Resterà però all’asciutto. Il Napoli prova a ribattere colpo su colpo e Martina Toniolo tenta di sorprendere il portiere viola (16’). Finisce 0-0 la prima frazione di gioco.

A sorpresa Sara Tui porta in vantaggio il Napoli, vincendo il duello iberico con Boquete al 48’. Tiro cross per la calciatrice classe 1989, che beffa Tasselli. Nella ripresa parte con il piede giusto la formazione partenopea, che tiene bene il campo e controlla la manovra avversaria. Instancabile sulla fascia destra l’ex Federica Cafferata, una freccia mai doma. La statunitense Emily Garnier commette fallo su Giacinti e rimedia il cartellino giallo (53’). Alta la punizione di Marta Mascarello. Insistono le padrone di casa con Sarah Huchet (altra ex dell’incontro): combinazione tra Boquete e Cafferata (59’), la bretone sfiora di testa il gol sul primo palo.

Match in cassaforte. Florencia, sì proprio lei. Nel destino la città di Dante e arriva il raddoppio griffato dall’attaccante 99. Cross insindacabile di Emma Severini su punizione, Jaimes svetta di testa e trova l'angolino basso alla sinistra di Tasselli (69’). Bacia la maglia, dedica al cielo. Primo sigillo in A per la sudamericana.

Entrano Sofia Colombo (73’) e Apolonia Berti (esordio per la figlia d’arte) al posto della slovena Lara Golob e Tui (85’). Il Napoli sfodera una prestazione encomiabile. Scorrono veloci i tre minuti di recupero. Firenze si colora di azzurro.